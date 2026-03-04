Doppelter Feuer-Alarm in Monheim: Polizei sucht Zeugen
Monheim am Rhein - Nach zwei Bränden in der Nacht auf Mittwoch (4. März) in Monheim am Rhein geht die Polizei von Brandstiftung aus und hofft auf Zeugen.
Wie die Beamten mitteilen, wurde zunächst gegen 0.55 Uhr an der Einmündung Holzweg/Fichtestraße abgestellter Sperrmüll angezündet.
Nur wenig später dann der nächste Alarm: An der Fontanestraße brannte plötzlich eine Garage lichterloh.
Wegen der räumlichen Nähe und des kurzen Zeitabstands geht die Polizei aktuell davon aus, dass beide Feuer auf das Konto desselben Täters oder derselben Tätergruppe gehen.
Konkrete Hinweise auf Verdächtige gibt es bislang aber nicht.
Jetzt hoffen die Ermittler auf Zeugen. Wer in der Nacht rund um Holzweg, Fichtestraße oder Fontanestraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Monheim am Rhein melden.
Hinweise werden unter der Telefonnummer 02173 9594-6350 jederzeit entgegengenommen.
Titelfoto: Patrick Schüller