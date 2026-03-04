Doppelter Feuer-Alarm in Monheim: Polizei sucht Zeugen

Monheim am Rhein - Nach zwei Bränden in der Nacht auf Mittwoch (4. März) in Monheim am Rhein geht die Polizei von Brandstiftung aus und hofft auf Zeugen .

Die Garage stand in Vollbrand und löste eine riesige Rauchwolke aus. © Patrick Schüller

Wie die Beamten mitteilen, wurde zunächst gegen 0.55 Uhr an der Einmündung Holzweg/Fichtestraße abgestellter Sperrmüll angezündet.

Nur wenig später dann der nächste Alarm: An der Fontanestraße brannte plötzlich eine Garage lichterloh.

Wegen der räumlichen Nähe und des kurzen Zeitabstands geht die Polizei aktuell davon aus, dass beide Feuer auf das Konto desselben Täters oder derselben Tätergruppe gehen.

Konkrete Hinweise auf Verdächtige gibt es bislang aber nicht.