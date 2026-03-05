6.738
Einjährige stürzt aus 1. Stock und erliegt ihren Verletzungen
Herne - Unglück in Nordrhein-Westfalen: Ein einjähriges Kind stürzte aus dem ersten Stock - nun erlag es seinen Verletzungen.
Ein Mädchen fiel am 26. Februar in Herne im Ruhrgebiet aus dem ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Der Unfall in der Verbindungsstraße ereignete sich gegen 21 Uhr.
Am Dienstagabend gab es dann traurige Neuigkeiten aus dem Krankenhaus: Die Einjährige starb trotz intensivmedizinischer Behandlung an ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei Bochum berichtete.
Weshalb das Kind aus dem Fenster stürzte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt, wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte.
Titelfoto: Justin Brosch/dpa