A560 am Wochenende dicht: Hier geht Richtung Köln nichts mehr
Siegburg - Autofahrer im Rhein-Sieg-Kreis brauchen am Wochenende starke Nerven. Auf der A560 wird gebaut und das hat gleich mehrere Sperrungen zur Folge.
Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, ist die Auffahrt in Siegburg auf die A560 Richtung Köln/Bonn von Freitag (6. März, 21 Uhr) bis Sonntag (8. März, voraussichtlich 5 Uhr) komplett gesperrt.
Die Umleitung ist mit einem roten Punkt ausgeschildert und führt über Sankt Augustin.
Wer schon aus der Autobahn unterwegs ist, kann zwar weiterfahren, muss sich aber im Bereich der Anschlussstelle Siegburg möglicherweise auf Stau einstellen. Dort steht nur eine Spur zur Verfügung.
Auch im Autobahndreieck Sankt Augustin-West wird es eng. Dort ist die Überfahrt von der A560 (Richtung Köln) auf die A59 (ebenfalls Richtung Köln) dicht.
Wer hier rüberwill, muss ebenfalls der roten Punkt-Umleitung folgen. Die führt über Bonn-Vilich.
Grund für das Ganze sind Bauarbeiten am Entwässerungssystem. Konkret werden Regeneinläufe instand gesetzt.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa