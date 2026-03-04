Tarifstreit bei der AWO: NRW-Beschäftigte warten weiter auf Gehaltsplus

Düsseldorf - Im Tarifkonflikt bei der Arbeiterwohlfahrt in Nordrhein-Westfalen ist die dritte Verhandlungsrunde nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Die Tarifverhandlungen bei der AWO NRW sind auch in der dritten Runde ohne Ergebnis geblieben. © Bernd Thissen/dpa

"Wir haben endlich begonnen, ernsthaft zu verhandeln – das ist gut. Von einer Lösung sind wir allerdings noch weit entfernt", erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Susanne Hille laut einer Mitteilung.

Die Tarifverhandlungen sollen am 30. und 31. März in vierter Runde fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft machte keine Angaben dazu, ob sie bis dahin zu weiteren Warnstreiks aufrufen wird.

Die Tarifkommission werde am 5. März über das weitere Vorgehen beraten, hieß es.

Verdi fordert 500 Euro mehr monatlich für alle Beschäftigten und 300 Euro mehr für Auszubildende.



