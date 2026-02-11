Polizei erschießt Messerangreifer in Seniorenheim

Waltrop - In einem Seniorenheim in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen Mann (53) erschossen.

Im Zuge eines Polizeieinsatzes in NRW kam es zu einem tödlichen Zwischenfall. © Justin Brosch/dpa

Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.15 Uhr alarmiert, weil der 53-Jährige in einem Pflegeheim in Waltrop (Kreis Recklinghausen) zwei Personen mit einem Messer bedroht haben soll.

Im Zuge des Polizeieinsatzes kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einer weiteren "Bedrohungssituation", wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Dortmund in einer gemeinsamen Mitteilung am Abend erklärten.

Infolgedessen griffen die Beamten zur Waffe. Der 53-Jährige verstarb infolge seiner Schussverletzungen kurze Zeit später im Krankenhaus.