Steuer-Hammer in NRW: Fahnder nehmen Influencer ins Visier

Düsseldorf - Nach der Auswertung eines großen Datenpakets zu sogenannten Influencern überprüfen die Steuerbehörden allein in NRW mehr als 7000 Menschen. Das sagte ein Sprecher des Finanzministeriums auf dpa-Anfrage.

Das Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen nimmt jetzt 7000 Influencer unter die Lupe. (Symbolfoto) © Alicia Windzio/dpa

Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hatte ein Datenpaket mehrerer Social-Media-Plattformen mit Tausenden Datensätzen zur Verfügung gestellt bekommen.

Das Material sei inzwischen aufbereitet, "die Datensätze konnten mehr als 7000 Bürgerinnen und Bürgern allein in Nordrhein-Westfalen zugeordnet werden", so der Sprecher.

"Schon aufgrund dieser hohen Fallzahl ist die Bearbeitung der Daten in den zuständigen Dienststellen zeitaufwendig", hieß es vom Finanzministerium.

In jedem einzelnen Fall werde nun überprüft, ob die betroffenen Personen ihre Steuern alle bezahlt haben.