Festgenommener befreit sich aus Handschellen: Fall bereitet auch Sorgen in NRW

Düsseldorf - Das Verschwinden der Handschellen von den Handgelenken eines Verdächtigen in Bayern beschäftigt nun auch die Polizei in Nordrhein-Westfalen . Berichten zufolge soll der Generalschlüssel für die Handschellen im Internet frei erhältlich sein.

In Bayern hat sich ein Festgenommener vermutlich aus den Handschellen befreien können. Der Generalschlüssel soll im Netz frei erhältlich sein, was auch in NRW Sorgen bereitet. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, die Polizei in NRW nutze das gleiche Modell der Handfessel wie die Polizei Bayern.

Als zuständige Landesoberbehörde stehe das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste (LZPD) in Duisburg bereits mit der bayerischen Polizei im Austausch und prüfe Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen, hieß es weiter.

"Dass passende Schlüssel zum Öffnen der Handfessel öffentlich verkauft werden, nehmen wir sehr ernst", hatte ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums zuvor gesagt. Man prüfe sinnvolle Maßnahmen.

Grundsätzlich sei der Hersteller für die Vertriebswege und mögliche Patentrechtsverletzungen verantwortlich, hieß es aus dem NRW-Innenministerium.

Er verkaufe entsprechendes Equipment ausschließlich an Behörden und Unternehmen im Bereich der öffentlichen Sicherheit.