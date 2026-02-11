Festgenommener befreit sich aus Handschellen: Fall bereitet auch Sorgen in NRW
Von Frank Christiansen
Düsseldorf - Das Verschwinden der Handschellen von den Handgelenken eines Verdächtigen in Bayern beschäftigt nun auch die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Berichten zufolge soll der Generalschlüssel für die Handschellen im Internet frei erhältlich sein.
Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, die Polizei in NRW nutze das gleiche Modell der Handfessel wie die Polizei Bayern.
Als zuständige Landesoberbehörde stehe das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste (LZPD) in Duisburg bereits mit der bayerischen Polizei im Austausch und prüfe Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen, hieß es weiter.
"Dass passende Schlüssel zum Öffnen der Handfessel öffentlich verkauft werden, nehmen wir sehr ernst", hatte ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums zuvor gesagt. Man prüfe sinnvolle Maßnahmen.
Grundsätzlich sei der Hersteller für die Vertriebswege und mögliche Patentrechtsverletzungen verantwortlich, hieß es aus dem NRW-Innenministerium.
Er verkaufe entsprechendes Equipment ausschließlich an Behörden und Unternehmen im Bereich der öffentlichen Sicherheit.
Fall in Mittelfranken
Hintergrund war ein Fall in Mittelfranken, bei dem ein Festgenommener sich vermutlich aus Handschellen befreien konnte. Bayerns Polizisten waren daraufhin informiert worden, dass solche Schlüssel im Umlauf sein könnten.
Das Herstellerunternehmen wisse um das Problem. "Nach unserer Kenntnis hat das Unternehmen bereits eine Anwaltskanzlei beauftragt, um den Verkauf der Schlüssel zu untersagen", sagte der Ministeriumssprecher in München.
Beamte hatten in Bayern im November einen Mann im Zuge wegen Verdachts auf ein Drogendelikt vorläufig festgenommen und mit Handschellen gefesselt. "Die Handschellen waren fest", hatte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken betont.
In einem günstigen Moment habe der Mann die Flucht ergriffen. Die Beamten holten ihn schnell ein - aber die Handschellen waren verschwunden.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa