Entgleiste Straßenbahn sorgt für 13 Verletzte und Großeinsatz in Düsseldorf

Bei einem Unfall einer Straßenbahn im Süden Düsseldorfs sind am frühen Morgen laut Polizeiangaben 13 Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Von Christian Rothenberg und Alina Eultgem

Düsseldorf - Bei einem Unfall einer Straßenbahn im Süden Düsseldorfs sind am frühen Morgen laut Polizeiangaben 13 Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Die Bahn entgleiste und brach bei dem Unfall auseinander.  © Patrick Schüller

Die Bahn sei entgleist, sagte eine Sprecherin, vermutlich sei das Stellwerk falsch eingestellt gewesen. Auch der Fahrer wurde verletzt.

Das Unglück soll sich auf der Bonner Straße in Düsseldorf Holthausen ereignet haben.

Wie ein dpa-Reporter beobachtete, brach die Straßenbahn bei dem Unfall auseinander.

Ein Teil wurde gegen mehrere Oberleitungsmasten geschleudert.

Die Straßenbahn kollidierte mit einem Oberleitungsmast.  © Patrick Schüller
Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.  © Patrick Schüller

Die Straße ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Einsatz dauert an.

Die Feuerwehr ist aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort.

