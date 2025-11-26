834
Entgleiste Straßenbahn sorgt für 13 Verletzte und Großeinsatz in Düsseldorf
Von Christian Rothenberg und Alina Eultgem
Düsseldorf - Bei einem Unfall einer Straßenbahn im Süden Düsseldorfs sind am frühen Morgen laut Polizeiangaben 13 Menschen verletzt worden, einer davon schwer.
Die Bahn sei entgleist, sagte eine Sprecherin, vermutlich sei das Stellwerk falsch eingestellt gewesen. Auch der Fahrer wurde verletzt.
Das Unglück soll sich auf der Bonner Straße in Düsseldorf Holthausen ereignet haben.
Wie ein dpa-Reporter beobachtete, brach die Straßenbahn bei dem Unfall auseinander.
Ein Teil wurde gegen mehrere Oberleitungsmasten geschleudert.
Die Straße ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Einsatz dauert an.
Die Feuerwehr ist aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort.
Titelfoto: Patrick Schüller