Orange Days 2025: NRW zeigt Flagge gegen Gewalt an Frauen
Köln - Ab dem 25. November heißt es in Köln und weltweit "Orange the World". Die berühmte UN-Kampagne setzt ein starkes, sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Auch in ganz NRW finden verschiedene Veranstaltungen und Aktionen statt.
Köln haut zum Orange Day ein ziemlich dichtes Programm raus und will nicht nur "Farbe zeigen", sondern auch tiefgehendes Nachdenken und Aktivwerden möglich machen.
Darunter Lesungen, Kinoabende, Selbstbehauptungskurse und Kunst- als auch Geschichtsexkurse.
Wer eine genaue Übersicht zu den Angeboten haben möchte, kann sich auf der Webseite der Stadt durchklicken.
Zudem werden orange Bänke an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgestellt, die tiefgehende Botschaften enthalten. So zum Beispiel: "Kein Platz für sexuelle Belästigung" und "Kein Platz für Femizide".
Und für alle, die Unterstützung brauchen oder jemanden kennen, der Hilfe braucht: Auf der Seite der Orange Days Köln sind Beratungsstellen, Hilfetelefone und Netzwerke aufgelistet.
Orange Day 2025: Mehrere NRW-Städte ziehen mit
Neben Köln beteiligen sich auch weitere Städte in NRW an der internationalen Aktionswoche, die bis zum 10. Dezember läuft.
Unter anderem Bonn, wo am 25. Dezember Menschen von der Kreuzkirche aus mit Kerzen, Licht und lauter Stimme durch die Innenstadt ziehen und ein leuchtendes Zeichen der Solidarität setzen.
Ähnliche Aktionen finden in Düsseldorf statt. Hier wird beispielsweise ein Parkrun angeboten oder auch durch Infostände in der Innenstadt Präsenz gezeigt.
Darüber hinaus machen auch Oberhausen, Gelsenkirchen, Bottrop, Duisburg, Bochum und Essen jeweils mit ihren eigenen Programmen bei der UN-Kampagne mit.
Eines bleibt aber gleich: Alle NRW-Städte werden am 25. November zahlreiche Gebäude und Schaufenster orange erstrahlen lassen und gemeinsam Flagge zeigen.
Titelfoto: Bildmontage: Stadt Köln