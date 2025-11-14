Orange Days 2025: NRW zeigt Flagge gegen Gewalt an Frauen

Köln - Ab dem 25. November heißt es in Köln und weltweit "Orange the World". Die berühmte UN-Kampagne setzt ein starkes, sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Auch in ganz NRW finden verschiedene Veranstaltungen und Aktionen statt.

Die Lanxess Arena leuchtet während der Orange Days. (Archivfoto) © Stadt Köln

Köln haut zum Orange Day ein ziemlich dichtes Programm raus und will nicht nur "Farbe zeigen", sondern auch tiefgehendes Nachdenken und Aktivwerden möglich machen.

Darunter Lesungen, Kinoabende, Selbstbehauptungskurse und Kunst- als auch Geschichtsexkurse.

Wer eine genaue Übersicht zu den Angeboten haben möchte, kann sich auf der Webseite der Stadt durchklicken.

Zudem werden orange Bänke an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgestellt, die tiefgehende Botschaften enthalten. So zum Beispiel: "Kein Platz für sexuelle Belästigung" und "Kein Platz für Femizide".

Und für alle, die Unterstützung brauchen oder jemanden kennen, der Hilfe braucht: Auf der Seite der Orange Days Köln sind Beratungsstellen, Hilfetelefone und Netzwerke aufgelistet.