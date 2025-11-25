120 Millionen Euro weniger: Hochschulen schlagen wegen Sparplänen Alarm

Düsseldorf - Spürbare Einschnitte insbesondere auch beim Personal befürchten die Universitäten und Studentenvertretungen durch die Sparpläne der Landesregierung.

Studierende befürchten schwindende Studienangebote und weniger Lehrpersonal. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

"Mittelfristig schlagen die Kürzungen vor allem auf die Personalstruktur durch – bei Professuren ebenso wie beim wissenschaftlichen Mittelbau, hier insbesondere bei den befristeten Beschäftigungsverhältnissen", sagte der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz in NRW und Rektor der Uni Münster, Johannes Wessels, der "Rheinischen Post" (Dienstag).

"Der Rückgang des Personals wird sich in jedem Falle spürbar auf die ohnehin schlechte Betreuungsrelation, die Lehrkapazitäten und in der Folge auf die Studienangebote auswirken", unterstrich er.

Auch Servicebereiche wie beispielsweise Studienberatung, Internationalisierung oder IT-Sicherheit würden zurückgefahren werden müssen.

Da Gelder bereits zum 1. Januar 2026 wegfallen sollen, würden einige Universitäten auch Bauvorhaben verschieben, Investitionen stoppen und Forschungsvorhaben verzögern müssen.