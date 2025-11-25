Chat-Gruppe droht mit Bombenanschlag: Zwei Verdächtige aus NRW dabei
Von Frank Christiansen, Andrea Löbbecke, Jenny Tobien
Düsseldorf - Wegen Hunderter bundesweiter Bombendrohungen haben inzwischen die Ermittlungen gegen zwei junge Männer im Alter von 20 und 16 Jahren aus NRW begonnen.
Bereits kurz nach den Bombendrohungen hatten Ermittler die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen in Herne und Dortmund durchsucht.
Der 20-Jährige sei bereits polizeibekannt gewesen. Die Polizei unter Federführung des Bundeskriminalamts durchsuchte auch Wohnungen weiterer Verdächtiger in Niedersachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt.
Die Ermittlungen richten sich gegen vier Beschuldigte, darunter zwei Jugendliche.
In Hunderten von Fällen seien Polizeieinsätze ausgelöst worden, hieß es. Laut den Angaben hatte sich die Gruppe rein virtuell zusammengeschlossen - und zwar unter einer geschlossenen Messenger-Gruppe namens "Schweinetreff".
Die Messenger-Gruppe soll auch die Evakuierung des Einkaufszentrums am Limbecker Platz in Essen im Mai 2024 ausgelöst haben.
Titelfoto: Florentine Dame/dpa