Chat-Gruppe droht mit Bombenanschlag: Zwei Verdächtige aus NRW dabei

Düsseldorf - Wegen Hunderter bundesweiter Bombendrohungen haben inzwischen die Ermittlungen gegen zwei junge Männer im Alter von 20 und 16 Jahren aus NRW begonnen.

Schon im Mai dieses Jahres hatte dieselbe verdächtige Gruppe mit einer Bombendrohung am Limbecker Platz in Essen für Unruhe gesorgt. © Florentine Dame/dpa

Bereits kurz nach den Bombendrohungen hatten Ermittler die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen in Herne und Dortmund durchsucht.

Der 20-Jährige sei bereits polizeibekannt gewesen. Die Polizei unter Federführung des Bundeskriminalamts durchsuchte auch Wohnungen weiterer Verdächtiger in Niedersachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt.

Die Ermittlungen richten sich gegen vier Beschuldigte, darunter zwei Jugendliche.

In Hunderten von Fällen seien Polizeieinsätze ausgelöst worden, hieß es. Laut den Angaben hatte sich die Gruppe rein virtuell zusammengeschlossen - und zwar unter einer geschlossenen Messenger-Gruppe namens "Schweinetreff".