Chat-Gruppe droht mit Bombenanschlag: Zwei Verdächtige aus NRW dabei

Nach einer Reihe vom Bombendrohungen gegen Schulen, Einkaufszentren und Co. sind die Ermittler zwei Verdächtigen aus NRW auf die Spur gekommen.

Von Frank Christiansen, Andrea Löbbecke, Jenny Tobien

Düsseldorf - Wegen Hunderter bundesweiter Bombendrohungen haben inzwischen die Ermittlungen gegen zwei junge Männer im Alter von 20 und 16 Jahren aus NRW begonnen.

Schon im Mai dieses Jahres hatte dieselbe verdächtige Gruppe mit einer Bombendrohung am Limbecker Platz in Essen für Unruhe gesorgt.
Schon im Mai dieses Jahres hatte dieselbe verdächtige Gruppe mit einer Bombendrohung am Limbecker Platz in Essen für Unruhe gesorgt.  © Florentine Dame/dpa

Bereits kurz nach den Bombendrohungen hatten Ermittler die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen in Herne und Dortmund durchsucht.

Der 20-Jährige sei bereits polizeibekannt gewesen. Die Polizei unter Federführung des Bundeskriminalamts durchsuchte auch Wohnungen weiterer Verdächtiger in Niedersachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt.

Die Ermittlungen richten sich gegen vier Beschuldigte, darunter zwei Jugendliche.

Orange Days 2025: NRW zeigt Flagge gegen Gewalt an Frauen
Nordrhein-Westfalen Orange Days 2025: NRW zeigt Flagge gegen Gewalt an Frauen

In Hunderten von Fällen seien Polizeieinsätze ausgelöst worden, hieß es. Laut den Angaben hatte sich die Gruppe rein virtuell zusammengeschlossen - und zwar unter einer geschlossenen Messenger-Gruppe namens "Schweinetreff".

Die Messenger-Gruppe soll auch die Evakuierung des Einkaufszentrums am Limbecker Platz in Essen im Mai 2024 ausgelöst haben.

Titelfoto: Florentine Dame/dpa

Mehr zum Thema Nordrhein-Westfalen: