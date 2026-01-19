Es betrifft Eltern von Kita-Kindern: Regierung kann Wahlversprechen nicht halten

Düsseldorf - Eine kostenfreie Verpflegung für alle Kinder wird es in den Kindergärten Nordrhein-Westfalens vorerst nicht geben.

In ihrem jüngsten Koalitionsvertrag haben CDU und Grüne eine kostenfreie Verpflegung in Kitas angestrebt. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Das geht aus einer Antwort der nordrhein-westfälischen Landesregierung auf eine Anfrage aus der SPD-Landtagsfraktion hervor.

"Die Landesregierung sieht zurzeit keine Möglichkeiten, über die bestehenden Fördermaßnahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes und des Härtefallfonds 'Alle Kinder essen mit' hinaus ein kostenloses Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler einzuführen", heißt es dort.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU und Grüne festgehalten: "Wir streben eine kostenfreie Verpflegung in Kitas an und werden Eltern schrittweise einkommensabhängig von Essensgeldern entlasten."

Außerdem wurde dort versprochen: "Wir werden auch das dritte Kita-Jahr vor der Einschulung in ganz Nordrhein-Westfalen beitragsfrei machen."

Angesichts der Haushaltsengpässe und vieler Baustellen in den Kitas sieht es in dieser Wahlperiode allerdings nicht mehr danach aus, als könnte dies umgesetzt werden.