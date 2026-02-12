Fahrgast greift Mann nach lautem Telefonat mit Messer an

Dortmund - In Dortmund endete ein Streit in einer Bahn böse - ein Mann (46) wurde mit einem Messer verletzt.

Die Polizei berichtete von einem Messerangriff in einer Dortmunder Stadtbahn. © Christoph Reichwein/dpa

Laut Polizei fuhr der Dortmunder am Mittwochabend gegen 22.25 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U42. Mit ihm saßen nur wenige Menschen in dem Abteil, unter anderem ein Fahrgast, der lautstark telefonierte.

Der 46-Jährige fühlte sich dadurch gestört und sprach den jungen Mann darauf an, woraufhin ein verbaler Schlagabtausch entstand.

Das Gespräch eskalierte. Der Handynutzer stach dem Mann mit einem spitzen Gegenstand, womöglich einem Klappmesser, in den Nacken.

An der Haltestelle "Glückaufstraße" stieg er aus und flüchtete. Der Verletzte wurde kurze Zeit später von Rettungskräften behandelt und ins Krankenhaus transportiert, das er nach der Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Polizei beschrieb den Täter wie folgt: etwa 20 bis 25 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, ca. 1,80 Meter groß, lockige schwarze Haare, Halstattoo und mit einer Sonnenbrille sowie gelb-schwarzer Weste bekleidet.