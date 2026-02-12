Zahlen steigen an: Immer mehr Fälle von Schweinepest in NRW

Düsseldorf - Acht Monate nach dem ersten nachgewiesenen Fall von Afrikanischer Schweinepest in NRW sind inzwischen rund 330 Wildschweine positiv auf ASP getestet worden.

Die Zahl der Fälle von Afrikanischer Schweinepest in Nordrhein-Westfalen steigt an. © Federico Gambarini/dpa

Das teilte das Landwirtschaftsministerium in Düsseldorf mit, das eine Ausweitung der Sperrzone II und weitere Schutzzäune ankündigte. ASP ist für den Menschen ungefährlich, für Schweine hochansteckend und fast immer tödlich.

Ein Sprecher des NRW-Ministeriums erläuterte, kürzlich sei ein infizierter toter Frischling leicht außerhalb der Sperrzone II gefunden worden. Das habe zur Folge, dass dieser Sperrbereich nun erweitert werden müsse.

Damit sich die Seuche nicht weiter ausbreitet, gibt es in Nordrhein-Westfalen eine Sperrzone II und um diese herum noch als Puffer eine zehn Kilometer breite Sperrzone I.

Das Ganze ist regional begrenzt auf die Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein, wo bisher alle infizierten Tiere gefunden worden waren, sowie vorsorglich auf den Hochsauerlandkreis. Die Zone II umfasse bislang gut 660 Quadratkilometer, berichtete der Ministeriumssprecher.

In einem dort angelegten Kerngebiet seien viele Zäune - insgesamt weit mehr als 200 Kilometer - errichtet worden.