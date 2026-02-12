Sicherheitsfirma bemerkt dichten Rauch, dann muss Feuerwehr ran

Neuss - In der Nacht zu Donnerstag hielt ein brennender Transporter im Barbaraviertel die Feuerwehr Neuss auf Trab.

In einem Hinterhof im Neusser Barbaraviertel brannte in der Nacht zu Donnerstag ein Transporter vollständig aus. © Feuerwehr Neuss

Gegen 3.12 Uhr ging ein Notruf einer Sicherheitsfirma ein, die den starken Qualm bemerkte und die Feuerwehr alarmierte.

Vor Ort stießen die Einsatzkräfte dann auf den Wagen, der lichterloh in Flammen stand. Da er sich zudem in der Nähe eines Firmengeländes befand, drohte das Feuer, überzuspringen.

Die Feuerwehr löschte das Feuer schnellstmöglich, konnte aber nicht verhindern, dass das Fahrzeug fast komplett abbrannte.

In der Folge entstand ein Totalschaden.