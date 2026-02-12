Sicherheitsfirma bemerkt dichten Rauch, dann muss Feuerwehr ran
Neuss - In der Nacht zu Donnerstag hielt ein brennender Transporter im Barbaraviertel die Feuerwehr Neuss auf Trab.
Gegen 3.12 Uhr ging ein Notruf einer Sicherheitsfirma ein, die den starken Qualm bemerkte und die Feuerwehr alarmierte.
Vor Ort stießen die Einsatzkräfte dann auf den Wagen, der lichterloh in Flammen stand. Da er sich zudem in der Nähe eines Firmengeländes befand, drohte das Feuer, überzuspringen.
Die Feuerwehr löschte das Feuer schnellstmöglich, konnte aber nicht verhindern, dass das Fahrzeug fast komplett abbrannte.
In der Folge entstand ein Totalschaden.
Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Gegen 4 Uhr war alles vorbei.
Warum der Transporter in Brand geriet, ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Feuerwehr Neuss