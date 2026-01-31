Erste Stadt entscheidet sich gegen Olympia: Steht Bewerbung von NRW jetzt auf der Kippe?

Köln/Herten - Die erste der 17 potenziellen Ausrichterstädte der Olympischen Spiele in Nordrhein-Westfalen hat sich gegen eine Bewerbung für das Sportevent entschieden.

Kommen die Olympischen Sommerspiele bald nach NRW? © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Ruhrgebietsstadt Herten mitteilt, sei bei einer Stadtratssitzung die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für die Einleitung eines Bürgerentscheids trotz 32 Stimmen für die Durchführung nicht zustande gekommen.

"Ausschlaggebend dafür war das geschlossene Abstimmungsverhalten der SPD-Fraktion, die mit 13 Stimmen gegen die Vorlage votierte", berichtet die Stadt.

Mit der Entscheidung ist klar: Die Bürger werden selbst nicht über eine potenzielle Bewerbung für die Olympischen Spiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 abstimmen dürfen.

"Ich bedaure sehr, dass die Bürgerinnen und Bürger nun nicht die Möglichkeit haben zu entscheiden. Damit wurde ihnen die Chance genommen, Politik aktiv zu gestalten und ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen", kritisiert Hertens Bürgermeister Fred Toplak (66, TOP-Partei).

Zumal gleiches auch für die Nachbarstadt Recklinghausen gilt, die gemeinsam mit Herten auf der ehemaligen Bergbauhalde Hoheward verschiedene Mountainbike-Wettkämpfe ausrichten sollte. Durch die Ablehnung sei ein Bürgerentscheid nun nämlich nicht nur in Herten, sondern auch in Recklinghausen ausgeschlossen, so die Stadt.