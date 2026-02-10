NRW hebt Olympia-Prämien deutlich an: So viel Kohle gibt's für Gold, Silber und Bronze

Düsseldorf/Mailand - Das Land Nordrhein-Westfalen baut seine Förderung für Athletinnen und Athleten bei Olympischen und Paralympischen Spielen aus.

Für eine Goldmedaille in Italien zahlt die Stiftung Deutsche Sporthilfe 30.000 Euro, für Silber 20.000 Euro und für Bronze 10.000 Euro. © Paola Garbuio/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Ab den derzeit in Italien laufenden Olympischen Winterspielen erhöht das Land die Teilnahme-Prämie für Sportlerinnen und Sportler aus NRW von bislang 3500 auf 5000 Euro und verdoppelt die Prämie für Medaillengewinne, wie die Landesregierung mitteilte.

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hatte ihre Prämien für Olympia-Medaillen vor den Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo erhöht. Für eine Goldmedaille werden 30.000 Euro gezahlt, für Silber 20.000 Euro und für Bronze 10.000 Euro.

Medaillengewinnerinnen und -gewinner aus NRW erhalten diese Beträge nun zusätzlich noch einmal in der gleichen Höhe vom Land.

Nach Angaben des Landes nehmen derzeit 13 Athletinnen und Athleten aus NRW an den Winterspielen teil. Sie starten in den Sportarten Bob, Skeleton, Eishockey und Langlauf.

Zu den größten Medaillenhoffnungen zählen Bobpilotin Laura Nolte mit Anschieberin Deborah Lev, Bobanschieberin Neele Schuten und Anschieber Matthias Sommer sowie Skeletonpilotin Jacqueline Lölling-Pfeifer.