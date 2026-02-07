Schock in Coesfeld: 80 Meter Straße brechen plötzlich weg

Die Straße sackte in Coesfeld plötzlich ab und brach über Dutzende Meter in eine Quarzgrube ein. © Kreis Coesfeld/dpa

Auf Höhe eines Quarzwerkes sei die Böschung abgerutscht und die Straße infolge der Erdbewegungen auf einer Länge von etwa 80 Metern in die angrenzende Quarzgrube abgebrochen, teilte der Kreis im Münsterland mit.

Einige Menschen hätten schon zuvor ein Absenken der Straße bemerkt und den Notruf gewählt. Polizei und Feuerwehr sperrten demnach die Straße, bevor sie am Freitagabend abbrach. Verletzt wurde niemand.

Die Abbruchkante wurde mit einem zusätzlichen Zaun gesichert. Wie tragfähig der Bereich um die Abbruchkante noch ist, prüfe der Kreis nun gemeinsam mit der Bergbaubehörde, hieß es.

Zudem müsse bewertet werden, welche Sicherheitsmaßnahmen noch erforderlich seien.

Weshalb genau es zu dem Böschungsbruch kommen konnte, blieb zunächst unklar. Einem Kreissprecher zufolge habe es zuvor möglicherweise Böschungsarbeiten gegeben.