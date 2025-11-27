Nach Bluttat in NRW: Menden-Killer nach monatelanger Flucht gefasst

Menden - Nach einer Bluttat in Nordrhein-Westfalen im August, bei der auf offener Straße ein Mann (45) erschossen worden war, konnte der gesuchte Tatverdächtige (40) festgenommen werden. Er war seit Monaten auf der Flucht.

Der gesuchte Tatverdächtige Kenan M. (40) konnte in Serbien festgenommen werden. Er soll in Menden einen Menschen erschossen haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Polizei Hagen in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben, konnte der Gesuchte Kenan M. von Fahndern in Serbien bei einer Kontrolle gefasst werden.

Dort hatte er sich unter falschen Personalien aufgehalten. Nun soll er der deutschen Justiz vorgeführt werden. Weitere Angaben zur Festnahme oder zu einem möglichen Motiv machten die Ermittler nicht.

Staatsanwaltschaft, Mordkommission und die Zielfahnder des LKA hatten drei Monate lang nach ihm gesucht.

Am 22. August soll der Mann mit serbisch-montenegrinischer Staatsangehörigkeit im sauerländischen Menden auf offener Straße zwei Männer niedergeschossen haben.

Dabei kam ein 45-jähriger Deutscher ums Leben, ein zweiter wurde schwer verletzt. Bei den Opfern soll es sich um Handwerker handeln.