Flussbestattungen in NRW? Jetzt gibt es eine Entscheidung

Düsseldorf - Flussbestattungen wie in Rheinland-Pfalz wird es im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen in absehbarer Zeit nicht geben.

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (48, Grüne) hat eine aktuelle Gesetzesänderung in Nordrhein-Westfalen ausgeschlossen. © Michael Matthey/dpa

"Wir werden am Bestattungsgesetz jetzt nichts ändern", sagte Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (48, Grüne) bei einem Gespräch mit Vertretern von Betrieben, die rund um Bestattungen aktiv sind. Sie verwies darauf, das sei auch nicht Inhalt der Koalitionsverhandlungen von CDU und Grünen gewesen.

Es gebe die Notwendigkeit, sich vor allem vor Ort in lokalen Bündnissen mit einer sich verändernden Trauerkultur auseinanderzusetzen. Dabei gehe es darum, strukturerhaltend den Ort der Trauer für die Menschen zu ermöglichen.

Vertreter des Bestattergewerbes machten deutlich, dass der Friedhof als Gedenkort gestärkt werden müsse. Er könnte moderner, nahbarer und auch grüner gestaltet werden. Es gelte über neue Gestaltungskonzepte zu reden.

Der Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, Andreas Ehlert, fordert die Kommunen auf, zeitgemäße Lösungen zu schaffen.