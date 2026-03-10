Vor allem junge Schwimmer betroffen: So viele Badetote gab es 2025 in NRW

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 48 Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen - neun weniger als im Vorjahr.

In Nordrhein-Westfalen hat es im vergangenen Jahr 48 Badetote gegeben. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Vor allem der heiße Juni brachte 2025 im Bundesland aber einen explosionsartigen Anstieg der Todeszahlen von fünf (2024) auf zwölf, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Dienstag mitteilte. Mehr Todesfälle gab es bei jungen Schwimmern zwischen elf und 20 Jahren (2024:2, 2025:5).

DLRG-Präsidentin Ute Vogt kritisierte vor allem die Schwimmausbildung in den Schulen. "Unsere Kinder können mehrheitlich nicht sicher schwimmen, wenn sie die Grundschule verlassen", sagte sie.

"Sie sind ein Leben lang gefährdeter am und im Wasser. Aus Sicht der DLRG ist das ein unnötiges Lebensrisiko."

Laut der DLRG-Statistik droht die größte Gefahr weiterhin beim Schwimmen in Flüssen wie dem Rhein, wo das Baden wegen gefährlicher Strömungen und vorbeifahrender Schiffe in vielen NRW-Städten unter Androhung von hohen Bußgeldern verboten ist.

Trotz Warnschildern und Polizeikontrollen gehen Menschen dort immer wieder ins Wasser, werden abgetrieben und ertrinken.