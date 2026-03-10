Rohrbruch-Drama in Wuppertal: Noch immer Haushalte ohne Wasser

Wuppertal - Nach zwei größeren Wasserrohrbrüchen in Wuppertal sind einen halben Tag später noch einige Haushalte ohne Trinkwasser.

Nach Wasserrohrbrüchen werden in Wuppertal defekte Rohre freigelegt und wieder repariert. © -/Wuppertaler Stadtwerke/dpa

In einer der betroffenen Straßen, der Simonstraße, dauerten die Reparaturarbeiten weiter an, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke Wuppertal am Mittag.

Die Versorgung mit Trinkwasser in den Gebäuden solle noch heute wiederhergestellt werden.

Nach Polizeiangaben ist die Simonstraße vorerst gesperrt – voraussichtlich werde die Sperrung noch für mehrere Wochen gelten. Infolge der Wasserrohrbrüche seien Tausende Liter Wasser auf die Straßen gelaufen.

Die Fahrbahndecke habe sie angehoben und Keller seien vollgelaufen, wie die Polizei mitteilte. Auch Autos hätten entsprechend versetzt werden müssen.