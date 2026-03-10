NRW macht Ernst: Innenminister Reul stellt neues Brand- und Katastrophenschutzgesetz vor

Düsseldorf - Als Konsequenz aus der Corona -Pandemie und der Hochwasser -Katastrophe von 2021 modernisiert Nordrhein-Westfalen das Brand- und Katastrophenschutzgesetz.

NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) hat ein neues Brand- und Katastrophenschutzgesetz vorgestellt. © Matti Rosenkranz

"Wir müssen in unseren Abläufen so auf Zack sein, dass keine Zeit flöten geht", sagte Innenminister Herbert Reul (73, CDU) bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs.

"Es darf nicht erst rumtelefoniert werden, wer jetzt was macht und wo zuständig ist." Das Gesetz muss noch vom Landtag verabschiedet werden.

Angesichts der zunehmenden Extremwetterlagen wird eine zentrale Landesstelle für Katastrophenschutz im Gesetz verankert. 40 Personen im Innenministerium stehen dafür dauerhaft auf Abruf bereit.

Bereits seit Sommer 2025 gibt es ein zentrales Katastrophenschutzlager für das ganze Land, in dem für den Ernstfall etwa Pumpen, Kettensägen, Zelte und Schutzkleidung aufbewahrt werden.

In Bedarfs- und Rahmenwarnplänen ist verzeichnet, wo welche Kräfte, Material und Warnmittel im Notfall stehen und wie sie im Ernstfall ineinandergreifen.

Landräte, Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeister tragen im Krisenfall die politische Gesamtverantwortung, so Reul. Künftig müssen sie innerhalb eines Jahres nach Amtsantritt eine Fortbildung im Katastrophenschutz absolvieren.