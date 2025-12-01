Frauen getäuscht und missbraucht: Ratinger muss für fünf Jahre in Haft

Düsseldorf - Für Zuhälterei ist ein 36-jähriger Ratinger zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Das Landgericht Düsseldorf verurteile den Ratinger zu Fünf Jahren Haft. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Das Landgericht sprach ihn wegen ausbeuterischer Zuhälterei, Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung schuldig.

Zwei ausgebeuteten Frauen, die er mit der Loverboy-Masche köderte, muss der Mann Schadenersatz in Höhe von 3000 und 8000 Euro zahlen. Lediglich vom Vorwurf der Zwangsprostitution sprach das Gericht den 36-Jährigen frei.

Seine mitangeklagte Partnerin und Mutter seines Kindes sowie ein Helfer bekamen Bewährungsstrafen von 15 beziehungsweise sieben Monaten.

Die Richter blieben damit deutlich unter der von der Staatsanwältin geforderten Strafe von neun Jahren Gefängnis.