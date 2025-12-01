Kneipen-Angebot: Düsseldorf lässt Köln keine Chance

Düsseldorf - Düsseldorf behauptet seinen Ruf als Kneipen-Hochburg Nordrhein-Westfalens : Mit 91 Schankwirtschaften pro 100.000 Einwohner gab es hier im vergangenen Jahr die höchste Kneipendichte.

Die längste Theke Nordrhein-Westfalens gibt es nach wie vor in Düsseldorf. © Henning Kaiser/dpa

Wie das Statistische Landesamt berichtete, war die Zahl der Niederlassungen in diesem Bereich doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt, der bei 46 Kneipen je 100.000 Einwohner lag.

Nicht nur bei der Kneipendichte übertrumpfte Düsseldorf demnach seinen ewigen Rivalen Köln, der laut statistischem Unternehmensregister eine Quote von 84 Niederlassungen zum Ausschank von Getränken vorzuweisen hatte.

Auch bezogen auf das gesamte gastronomische Angebot hatte Düsseldorf mit 267 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés oder Eisdielen je 100.000 Einwohner die Nase vorn. Nordrhein-Westfalens größte Stadt Köln kam auf 234.

Die geringste gastronomische Dichte in NRW - ohne Catering- und Kantinendienstleistungen - gab es demnach in den Kreisen Herford, Minden-Lübbecke und Coesfeld.

Während das gastronomische Angebot in den Städten am größten ist, sieht es bei den Beherbergungsbetrieben ganz anders.