NRW-Landtag greift gegen Dauerparker durch: Neue Regeln für Tiefgarage

Düsseldorf - Der nordrhein-westfälische Landtag greift gegen illegale Dauerparker in der Tiefgarage durch. Ab Januar bekommt jeder Tiefgaragen-Berechtigte nur noch eine Parkplakette (bislang bis zu drei), zudem soll ein Kennzeichenerfassungssystem eingeführt werden.

Ab Januar gibt es nur noch eine Parkplakette pro Kopf – und ein neues System scannt die Kennzeichen. Wer den Landtagsparkplatz bisher zum Cabrio-Überwintern nutzt, muss sich warm anziehen. (Symbolbild) © 123Rf/lightpoet

Das wurde jetzt in einer internen E-Mail mitgeteilt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" zuerst berichtete, gibt es sei Längerem Probleme durch die vielen Parkplaketten: So sollen in der Tiefgarage (700 Plätze) Cabrios zum Überwintern abgestellt worden sein, Ehegatten nutzten laut Landtagskreisen die Parkplätze für den Zweitwagen - um zum Beispiel shoppen zu gehen.

Parkhäuser in der Düsseldorfer Innenstadt sind teuer, die Tiefgarage des Landtags ist für Abgeordnete, Mitarbeiter oder Journalisten umsonst.

In der E-Mail an die Tiefgaragen-Benutzer wurde nun mitgeteilt, dass die alten grauen Plaketten ungültig werden und jeder nur noch eine orangefarbene bekommt.

"Die neuen Plaketten bereiten den Einsatz eines neuen Kennzeichen-Lesesystems im kommenden Jahr vor", heißt es in der E-Mail der Sicherheitsabteilung. So kann man künftig auch kontrollieren, wer zu lange parkt. Denn Fahrzeuge dauerhaft abzustellen, ist und bleibt laut Landtag verboten.