Gute Nachrichten fürs Von der Heydt-Museum: Geraubtes Kunstwerk kann in Wuppertal bleiben

Wuppertal - Nach einer Einigung mit der Erbin einer von den Nationalsozialisten verfolgten jüdischen Familie kann ein Hauptwerk der Sammlung des Von der Heydt-Museums in Wuppertal verbleiben.

Das Gemälde "Zwei Frauen (Frauen im Grünen)" von Karl Schmidt-Rottluff kann im Wuppertaler Von der Heydt-Museum bleiben. © Medienzentrum Wuppertal/dpa

Das expressionistische Gemälde "Zwei Frauen (Frauen im Grünen)" von Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) habe nach der Rückgabe an die Erben wieder zurückgekauft werden können, teilte das Museum mit.

Der Rat der Stadt Wuppertal hatte die Restitution Mitte September beschlossen. Vorausgegangen waren nach Angaben des Museums umfangreiche, mehrjährige Provenienzrecherchen und ein "intensiver Dialog mit der Erbin der Familie Hess und ihren anwaltlichen Vertretern".

Am Rückkauf beteiligt waren die Freiherr von der Heydt-Stiftung, die Kulturstiftung der Länder, die Ernst von Siemens Kunststiftung, das Land Nordrhein-Westfalen und die Kunststiftung NRW. Die Höhe der Kaufsumme blieb unbekannt. Gemälde Schmidt-Rottluffs haben bei Auktionen schon Erlöse im einstelligen Millionenbereich erzielt.

Das 1914 entstandene Gemälde des "Brücke"-Malers Schmidt-Rottluff gehörte ursprünglich zu der Sammlung des Erfurter Fabrikanten Alfred Hess, der 1931 starb. Einen großen Teil der Werke verbrachte dessen Frau Thekla Hess 1933 nach dem Machtantritt der Nazis in die Schweiz.