Gedenkfeier in Nordrhein-Westfalen: Das ist der Grund
Von Rolf Schraa
Erkelenz - Mit einer Kranzniederlegung und einer feierlichen Gedenkstunde erinnert Nordrhein-Westfalen am Samstag (16 Uhr) an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
Die Gedenkfeier findet alljährlich einen Tag vor dem Volkstrauer-Sonntag an wechselnden Orten in NRW statt - in diesem Jahr in Erkelenz.
Erwartet werden unter anderem die NRW-Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller (59, CDU) sowie NRW-Landtagspräsident André Kuper (64, CDU).
Auch der NRW-Landesvorsitzende des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge Thomas Kutschaty (57, SPD) soll am Samstag dabei sein. NRW-weit gibt es rund 2100 Kriegsgräberstätten mit mehr als 330.000 Kriegstoten.
