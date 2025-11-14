Gedenkfeier in Nordrhein-Westfalen: Das ist der Grund

Erkelenz - Mit einer Kranzniederlegung und einer feierlichen Gedenkstunde erinnert Nordrhein-Westfalen am Samstag (16 Uhr) an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Am Samstag gedenkt Nordrhein-Westfalen den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft. © Federico Gambarini/dpa

Die Gedenkfeier findet alljährlich einen Tag vor dem Volkstrauer-Sonntag an wechselnden Orten in NRW statt - in diesem Jahr in Erkelenz.

Erwartet werden unter anderem die NRW-Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller (59, CDU) sowie NRW-Landtagspräsident André Kuper (64, CDU).

