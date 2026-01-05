Glätte wird zum Verhängnis: Räumfahrzeug verunglückt in Wuppertal

Wuppertal - Heftiger Unfall im Schnee-Chaos von Wuppertal : Ein Fahrzeug des städtischen Winterdienstes ist am Freitagmittag von der Straße abgekommen. Für den Fahrer endete der Einsatz im Krankenhaus.

Schneefahrt mit bösem Ende: Der Winterdienst kippte gegen eine Laterne. © Christoph Petersen

Gegen 12 Uhr war ein 45 Jahre alter Mann mit einem kleinen Räumfahrzeug in der Straße Buschenburg unterwegs, als es plötzlich brenzlig wurde.

Laut Polizei verlor er auf der schneebedeckten Fahrbahn plötzlich die Kontrolle und schlitterte einen Abhang hinunter. Das Fahrzeug kam erst zum Stehen, als es seitlich gegen eine Laterne kippte.

Für den Fahrer gab es kein Entkommen: Rettungskräfte eilten zum Unfallort und brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird.