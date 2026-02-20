NRW-Deal: Diese Azubis erhalten jetzt mehr Geld für die Rente

Düsseldorf - Auszubildende im nordrhein-westfälischen Elektrohandwerk bekommen ab sofort für ihre private Altersvorsorge zehn Euro extra von ihrem Arbeitgeber.

Der neue Tarifvertrag von IG Metall und dem Fachverband bringt Elektro-Azubis zehn Euro extra für die private Altersvorsorge. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das Geld wird auf den Namen des Azubis in einen nachhaltigen Fonds investiert, der von einem Geldinstitut angeboten wird.

Auf die Regelungen dazu haben sich jetzt die IG Metall und der Fachverband Elektro- und Informationstechnische Handwerke NRW in einem Tarifvertrag geeinigt. Mehr als 8.000 Auszubildende werden davon profitieren.

"Ziel ist es, jungen Menschen bereits zu Beginn ihres Berufslebens einen wichtigen Baustein für ein gutes Leben im Ruhestand zur Verfügung zu stellen", teilten Gewerkschaft und Arbeitgeberverband in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Bei Übernahme von Auszubildenden könne auch vereinbart werden, dass der Betrieb die Einzahlungen fortsetzt.