Glatteis und Schnee: Polizei meldet zahlreiche Unfälle in NRW

Düsseldorf - Schnee und Eisglätte auf den Straßen haben in NRW für zahlreiche Unfälle und Sperrungen gesorgt.

Das Winterwetter führte bereits zu einigen Unfällen in NRW. (Symbolbild) © Lars Penning/dpa

Das berichteten mehrere Polizeidienststellen. Allein im Kreis Wesel ereigneten sich im Laufe des Freitags und in der Nacht zum Samstag 24 leichte Unfälle. Dabei entstand ausschließlich Sachschaden, niemand wurde verletzt.

Mehrere Verletzte gab es allerdings bei einem Verkehrsunfall in Xanten: Ein 18-Jähriger kam, laut Polizei, mit seinem Wagen aufgrund der Glätte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Seine beiden Mitfahrer im Alter von 17 und 19 Jahren wurden dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Auch in Hamm geriet eine 20-Jährige am Freitagabend laut Polizei mit ihrem Auto auf der glatten Straße ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Dessen 34-jährige Fahrerin, ihr neunjähriger Sohn und die 20-Jährige wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Kreis Höxter fiel am Freitagabend so viel Schnee, dass zeitweise nicht alle Wege geräumt werden konnten und einige Straßen gesperrt wurden, wie die Polizei berichtete. Zudem gab es einige witterungsbedingte Unfälle, es blieb dabei überwiegend bei Sachschäden. Am Samstagmorgen beruhigte sich die Lage dort etwas.