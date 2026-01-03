Glatteis und Schnee: Polizei meldet zahlreiche Unfälle in NRW
Von Paula Kühn
Düsseldorf - Schnee und Eisglätte auf den Straßen haben in NRW für zahlreiche Unfälle und Sperrungen gesorgt.
Das berichteten mehrere Polizeidienststellen. Allein im Kreis Wesel ereigneten sich im Laufe des Freitags und in der Nacht zum Samstag 24 leichte Unfälle. Dabei entstand ausschließlich Sachschaden, niemand wurde verletzt.
Mehrere Verletzte gab es allerdings bei einem Verkehrsunfall in Xanten: Ein 18-Jähriger kam, laut Polizei, mit seinem Wagen aufgrund der Glätte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Seine beiden Mitfahrer im Alter von 17 und 19 Jahren wurden dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt.
Auch in Hamm geriet eine 20-Jährige am Freitagabend laut Polizei mit ihrem Auto auf der glatten Straße ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Dessen 34-jährige Fahrerin, ihr neunjähriger Sohn und die 20-Jährige wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Im Kreis Höxter fiel am Freitagabend so viel Schnee, dass zeitweise nicht alle Wege geräumt werden konnten und einige Straßen gesperrt wurden, wie die Polizei berichtete. Zudem gab es einige witterungsbedingte Unfälle, es blieb dabei überwiegend bei Sachschäden. Am Samstagmorgen beruhigte sich die Lage dort etwas.
Winter trifft auch Flughäfen und Freizeitangebote
Das Wetter wirkte sich teilweise auch auf den Flugverkehr in NRW aus. Am Flughafen Düsseldorf mussten Winterdienstmaßnahmen durchgeführt werden. Die Piste wurde laut einem Sprecher am Samstagnachmittag komplett von Schnee befreit.
Für 40 Minuten konnten keine Flugzeuge starten oder landen. Verspätungen seien möglich, hieß es. Am Flughafen Dortmund kam es einer Sprecherin zufolge nur zu leichten Einschränkungen. Einige Maschinen landeten und starteten verspätet, da sie enteist werden mussten.
Der Wildpark Grafenberg in Düsseldorf teilte mit, dass die Anlage am Samstag wegen extremer Eisglätte bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Auf den Wegen habe sich eine sehr glatte Eisschicht gebildet. Daher ist ein Besuch des Geheges aufgrund der Sturzgefahr zu gefährlich.
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Temperaturen das ganze Wochenende und auch Anfang der neuen Woche um den Gefrierpunkt. Die Meteorologen warnen vor Glätte durch Schnee, Schneematsch und überfrierende Nässe. Erst der Dienstag bleibt voraussichtlich trocken.
