Flammen-Horror in Crans-Montana: Viele Brandopfer nach NRW gebracht

Köln/Aachen - Nach dem Flammen-Horror an Silvester in der Schweiz sind mehrere Brandopfer nach Köln, Aachen und andere Städte in Nordrhein-Westfalen ausgeflogen worden. Hier soll ihnen allen das Leben gerettet werden!

Die Umgebung rund um die Todes-Bar gleicht einem gespenstischen Ort. © Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

In einem Krankenhaus in Köln-Merheim wird derzeit bereits eine schwer brandverletzte Person aus Crans-Montana behandelt, wie eine Sprecherin der Städtischen Kliniken bestätigte.

Auch die Uniklinik Aachen hat einen Patienten aufgenommen. Der junge Mann sei am Morgen via Helikopter eingetroffen, sagte ein Sprecher.

Er werde noch beatmet und sei derzeit bewusstlos. Zuvor hatten der WDR und die "Aachener Zeitung" berichtet. Das Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum hat zwei Versorgungsplätze in seinem Zentrum für Schwerbrandverletzte zugesagt.

Eine konkrete Planung für den Transfer von Patienten sei bisher aber noch nicht erfolgt, hatte ein Sprecher der Klinik am Freitag gesagt.