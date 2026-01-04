Schneemassen bringen Zirkuszelt zum Einsturz: Feuerwehr rettet Tiere

Lüdenscheid - In einem Lüdenscheider Zirkus ist ein Zelt für Tiere unter der Last von Schnee zusammengebrochen.

Die Feuerwehr rette die Tiere aus dem Zelt. © Alex Talash/dpa

Alarmiert worden seien die Einsatzkräfte in der Nacht zu Sonntag von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zirkus, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Um die Tiere aus dem Zelt zu befreien, seien dessen Seitenwände entfernt worden. Es seien weder Menschen noch Tiere verletzt worden.

Die geretteten Tiere seien darauf im Hauptzelt des Zirkus untergebracht worden.