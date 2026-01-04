Schneemassen bringen Zirkuszelt zum Einsturz: Feuerwehr rettet Tiere
Von Christine Bähr
Lüdenscheid - In einem Lüdenscheider Zirkus ist ein Zelt für Tiere unter der Last von Schnee zusammengebrochen.
Alarmiert worden seien die Einsatzkräfte in der Nacht zu Sonntag von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zirkus, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.
Um die Tiere aus dem Zelt zu befreien, seien dessen Seitenwände entfernt worden. Es seien weder Menschen noch Tiere verletzt worden.
Die geretteten Tiere seien darauf im Hauptzelt des Zirkus untergebracht worden.
Um wie viele Tiere es sich handelte, blieb unklar. Es seien unter anderem Pferde und Kamele gewesen, so der Sprecher. Auf Bildern waren auch Alpakas zu sehen.
Titelfoto: Alex Talash/dpa