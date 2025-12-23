Grill als Heizung: Geistesblitz nach Grillparty wird plötzlich lebensgefährlich
Von Christine Bähr
Warendorf (NRW) - Weil Menschen versucht haben, ihre Wohnung mit einem Grill zu heizen, ist es in der Kreisstadt Warendorf zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen.
Alarmiert worden seien Einsatzkräfte am späten Montagabend durch Mitglieder des Rettungsdienstes, die einen Bewohner mit Kreislaufproblemen aus der betroffenen Wohnung behandelt hätten, teilte die Feuerwehr mit. Dabei habe ein Kohlenmonoxidmelder ausgelöst.
Die Feuerwehr evakuierte das Haus, brachte den Grill ins Freie und belüftete das Gebäude mithilfe eines Hochleistungslüfters. Die Menschen in der Wohnung hatten nach Angaben einer Sprecherin der Warendorfer Polizei zuvor gegrillt und die Restwärme des Geräts sodann zum Heizen nutzen wollen.
Sie sprach von zwei leicht Verletzten.
Die Feuerwehr warnte in diesem Zuge eindringlich davor, einen Grill innerhalb eines Hauses zu verwenden.
"Das durch den Grill freigesetzte Kohlenmonoxid kann im schlimmsten Fall zum Tode führen", hieß es.
Titelfoto: Fotomontage: 123RF/plaifahwannapa11, Niklas Treppner/dpa