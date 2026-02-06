Wegen Fall Yosef (†14): NRW-Innenminister fordert Debatte über frühere Strafmündigkeit

Düsseldorf - Über das Absenken der Strafmündigkeit sollte nach Ansicht von NRW -Innenminister Herbert Reul (73, CDU ) nachgedacht werden.

NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) hat sich tief erschüttert über den Fall des getöteten Jugendlichen aus Dormagen gezeigt. © Henning Kaiser/dpa

Zum Fall des getöteten 14-jährigen Yosef aus Dormagen sagte er dem WDR: "Der Vorgang ist schon fürchterlich, dass so ein junger Mensch umgebracht wird, aber dann auch noch möglicherweise von einem Gleichaltrigen - das macht einen fassungslos und wirft viele Fragen auf".

"In dem Fall muss jetzt sorgfältig ermittelt werden", betonte der Minister. Der tatverdächtige 12-Jährige sei jetzt erst einmal "aus dem Verkehr gezogen".

"Man muss die Fakten zusammentragen, und dann bin ich auch selbst gespannt, wie man damit umgeht und das löst. Und ob die vorhandenen Möglichkeiten, die wir haben reichen, um eine Antwort zu geben, die alle zufrieden stellt", erläuterte der CDU-Landespolitiker weiter.

Der designierte SPD-Spitzenkandidat für die NRW-Landtagswahl, Jochen Ott (51), sprach sich gegen eine Strafmündigkeit von Kindern aus. "Ich halte nichts davon, Kinder mit zwölf Jahren ins Gefängnis zu stecken", sagte Ott der "Kölnischen Rundschau".