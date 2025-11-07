Harte Hand in NRW: Behörden schlagen härter gegen Clankriminalität

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen haben Ermittlungsbehörden im Vorjahr mehr Verfahren gegen die organisierte Kriminalität geführt als noch 2023.

Im Rahmen der Ermittlungen finden auch immer mehr Razzien gegen verbrecherische Banden statt. © Marcel Kusch/dpa

Insgesamt wurden 82 Verfahren eingeleitet - 2023 waren es noch 73. Das geht aus dem neuen "Lagebild Organisierte Kriminalität" des Landeskriminalamts hervor. Am häufigsten ging es um Drogen.

46 Verfahren - also mehr als der Hälfte - drehten sich um Drogenhandel- oder schmuggel. Die Polizei stellte laut Lagebild Drogenlabore sicher, zerschlug internationale Lieferketten und vollstreckte zahlreiche Haftbefehle.

Oft ergaben sich Ermittlungen aus verschlüsselter Kommunikation (wie dem Messengerdienst "EncroChat"), in die ausländische Ermittlungsbehörden hineinkommen konnten - und ihre Erkenntnisse mit Deutschland teilten.

Die Zahl der Tatverdächtigen insgesamt nahm im Vergleich zu 2023 um 21 Prozent zu. Gegen 1034 Personen wurde ermittelt, die meisten gehörten laut LKA zu "multinationalen Gruppierungen". 63 Verfahren hatten Bezüge in insgesamt 48 Länder.

Das LKA kooperierte besonders eng mit den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Spanien. Insgesamt gab es 38 "operative Maßnahmen" in 19 Ländern.