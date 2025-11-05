Anstieg von Kinder- und Jugendgewalt in NRW: Partei fordert "Bootcamps" für Straftäter

Düsseldorf - Der Anstieg der Kinder- und Jugendgewalt beschäftigt den Landtag in NRW. In der Debatte um Gegenmaßnahmen hat die FDP einen besonderen Vorschlag gemacht.

CDU-Politiker Gregor Golland (50) forderte unter anderem die Absenkung der Strafmündigkeit. © Oliver Berg/dpa

Deren Abgeordneter Marcel Hafke (43) sprach sich am Mittwoch nämlich für "Letzte-Chance-Programme" aus, die man auch "Bootcamps" nennen könne. Außerdem: "Wenn ein Kind mehrfach straffällig wird, sollten auch die Eltern Konsequenzen erfahren."

CDU-Innenpolitiker Gregor Golland (50) betonte hingegen: "Nordrhein-Westfalen schaut nicht weg, sondern handelt!" Deswegen habe die Landesregierung die in der vergangenen Woche vorgestellte Studie der Uni Köln in Auftrag gegeben. Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen nehme demnach besonders bei Mädchen und Mehrfachtätern zu.

Zudem verwies er auf das Programm "Kurve kriegen" für jugendliche Intensivtäter. Den Versäumnissen in vielen Elternhäusern begegne man zudem mit der neuen Initiative "Miteinander stark sicher – gemeinsam für eine gewaltfreie Schule", die Schul- und Innenministerium zusammen gestartet haben. In der Pilotphase beteiligten sich 20 Schulen in zehn Kreispolizeibehörden.

"Es kann und darf nicht sein, dass Gewalttaten von Zwölf- oder 13-Jährigen ohne Sanktionen und Konsequenzen bleiben", sagte Golland außerdem. Mehrfach- und Intensivtätern müssten zudem schneller und deutlicher Grenzen aufgezeigt werden. "Die Bewährung auf Bewährung ist weder sinnvoll noch vermittelbar."