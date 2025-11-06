Todesfall und neue Aufgaben sorgen für sechs Nachrücker im NRW-Landtag
Von Bettina Grönewald
Düsseldorf - Neue Aufgaben nach der Kommunalwahl und ein Todesfall sorgen für eine Reihe von Nachrückern im nordrhein-westfälischen Parlament.
Landtagspräsident André Kuper (64) verpflichtete dort sechs neue Abgeordnete.
Erstmals hat nun der Chef der Staatskanzlei, Medienminister Nathanael Liminski (40, CDU) ein Landtagsmandat.
Von der CDU rücken außerdem die 67-jährige Bottroperin Anette Bunse, der 55-jährige Oberhausener Wilhelm Hausmann und der 61-jährige Bielefelder Ralf Nettelstroth in das Landesparlament nach sowie die 51 Jahre alte Sozialdemokratin Andrea Reh aus dem Kreis Heinsberg.
Sie ersetzen Guido Déus, Ralf Nolten, Heinrich Frieling, Ralf Schwarzkopf (alle CDU) und Sven Wolf (SPD), die seit dem 1. November als Landräte und Oberbürgermeister aktiv sind und somit aus dem Landtag ausscheiden.
Der 62 Jahre alte FDP-Politiker Thomas Nückel aus Herne nimmt den Platz von Marc Lürbke ein, der im vergangenen Monat im Alter von nur 48 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben war.
