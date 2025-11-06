Todesfall und neue Aufgaben sorgen für sechs Nachrücker im NRW-Landtag

Düsseldorf - Neue Aufgaben nach der Kommunalwahl und ein Todesfall sorgen für eine Reihe von Nachrückern im nordrhein-westfälischen Parlament.

Im nordrhein-westfälischen Landtag sitzen ab sofort sechs neue Gesichter. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Landtagspräsident André Kuper (64) verpflichtete dort sechs neue Abgeordnete.

Erstmals hat nun der Chef der Staatskanzlei, Medienminister Nathanael Liminski (40, CDU) ein Landtagsmandat.

Von der CDU rücken außerdem die 67-jährige Bottroperin Anette Bunse, der 55-jährige Oberhausener Wilhelm Hausmann und der 61-jährige Bielefelder Ralf Nettelstroth in das Landesparlament nach sowie die 51 Jahre alte Sozialdemokratin Andrea Reh aus dem Kreis Heinsberg.

Sie ersetzen Guido Déus, Ralf Nolten, Heinrich Frieling, Ralf Schwarzkopf (alle CDU) und Sven Wolf (SPD), die seit dem 1. November als Landräte und Oberbürgermeister aktiv sind und somit aus dem Landtag ausscheiden.