Harte Sparmaßnahmen: Evangelische Kirche ringt "um jeden Euro"

Bonn - Wegen sinkender Mitgliederzahlen will die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) den Rotstift bei einer Reihe sozialer Projekte ansetzen.

Dunkle Zeiten für die Evangelische Kirche: Die finanziellen Mittel werden immer knapper. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut einem Vorschlag der Kirchenleitung soll unter anderem weniger Geld in die Diakonie, die Entwicklungshilfe oder in einen Arbeitslosenfonds fließen.

Außerdem will sich die Kirchenleitung von ihren Studentenwohnheimen trennen und zur Finanzierung der evangelischen Schulen stärker die Eltern zur Kasse bitten.

"Jeder Euro, den wir bei dieser Arbeit einsparen müssen, tut weh. Und wir haben da intensiv wirklich um jeden Euro gerungen", sagte Präses Thorsten Latzel (55).

"Selbstverständlich schmerzt es uns, wenn wir gerade bei den Schwächsten, gerade in der jetzigen Zeit, sparen müssen." Wegen der sinkenden Mitgliederzahlen habe man aber keine andere Wahl.

Die Herausforderung sei, "auch als eine kleinere Kirche mit weniger Mitteln weiter für andere da zu sein", sagte Latzel.