Mehr Frauen in NRW haben feste Jobs - Von Gleichstellung kann aber nicht die Rede sein

Düsseldorf - Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen ist in Nordrhein-Westfalen von 2008 bis 2024 um fast ein Drittel auf rund 3,4 Millionen gestiegen.

Von einer Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt sind sie laut einem wissenschaftlichen Datenreport für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in NRW aber noch weit entfernt.

Einer Beschäftigungsquote von rund 65 Prozent bei den Männern stünden nur 56 Prozent bei den Frauen gegenüber, kritisierte der DGB in Düsseldorf anlässlich des bevorstehenden internationalen Frauentags am 8. März.

Im vergangenen Jahr verdienten Frauen im Schnitt 15 Prozent weniger pro Stunde als Männer und das, obwohl Frauen in NRW oft besser qualifiziert sind als Männer - gut 59 Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen verfügten über einen anerkannten Berufsabschluss gegenüber rund 55 Prozent bei den Männern -, sie arbeiten häufiger in Tätigkeiten mit geringerem Anforderungsniveau.

Gut 76 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitjobs und mehr als 59 Prozent der Minijobs in NRW entfielen auf Frauen. Auch zu Hause setzt sich die ungleiche Verteilung der Arbeit fort: Während Männer in NRW wöchentlich rund 20 Stunden für Haushaltstätigkeiten und Betreuung von Angehörigen aufbrächten, seien es bei den Frauen fast 30 Stunden.