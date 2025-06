11.06.2025 16:00 Hauswand-Crash kostet Menschenleben: Mutmaßliche Diebe verunglücken in Kreisverkehr

In Recklinghausen sind am heutigen Mittwochmorgen zwei Autos in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen und in eine Hauswand geknallt - ein Mann starb.

Von Rolf Schraa Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) - Zwei Autos sind am frühen Morgen an einem Kreisverkehr in Recklinghausen von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Dabei wurden sechs Männer schwer verletzt, ein weiterer starb, wie die Polizei mitteilte. In einem Kreisverkehr kamen die beiden Autos von der Fahrbahn ab und krachten geradewegs in eine Hauswand. Einer der Insassen überlebte den Aufprall nicht. © -/Feuerwehr Recklinghausen/dpa Die Polizei hält es für möglich, dass die Männer auf der Flucht waren. Kurz zuvor sei in Datteln ein Diebstahl gemeldet worden, hieß es in der Mitteilung. Anschließend krachten die beiden Autos gegen 2.10 Uhr auf der Straße Hochfeld gegen eine Hauswand. Auch die beiden bei dem Aufprall stark beschädigten Autos seien als gestohlen gemeldet gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Nähere Angaben waren vorerst nicht möglich. Die Schwerverletzten seien versorgt und in Krankenhäuser gebracht und bislang nicht vernommen worden. Nordrhein-Westfalen Mann möchte Unkraut beseitigen: Plötzlich steht die halbe Einfahrt in Flammen Auch die Hauswand an der Kreuzung der Suderwichstraße, Esseler Straße und Sachsenstraße wurde massiv beschädigt. Das Gebäude musste durch Kräfte des Technischen Hilfswerkes abgestützt werden. Die 14 Hausbewohner mussten das Haus verlassen. Sie seien in einem abgestellten Linienbus und in einem städtischen Gebäude betreut worden. Ein Gutachter habe dann den Zustand des Gebäudes bewertet, teilte die Feuerwehr mit. Um die Mittagszeit konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

