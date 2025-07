31.07.2025 10:40 Akku setzt Haus in Brand: Dann muss alles ganz schnell gehen

Der Albtraum für jeden Hausbesitzer: Ein Akku ist in Flammen aufgegangen und hat am Mittwochabend in Bergheim ein Einfamilienhaus in Brand gesteckt.

Von Alina Eultgem

Bergheim - Der Albtraum für jeden Hausbesitzer: Ein Akku ist in Flammen aufgegangen und hat am Mittwochabend in Bergheim bei Köln ein Einfamilienhaus zum Teil in Brand gesteckt. Alles in Kürze Akku-Brand in Bergheim bei Köln verursacht Hausbrand

Feuerwehr wird gegen 20:30 Uhr alarmiert

Eigentümer bereits draußen, niemand im Haus

40 Feuerwehrleute im Einsatz bis 22 Uhr

Schadenshöhe und Brandursache noch unklar Mehr anzeigen Ein Akku löste in diesem Einfamilienhaus am Dornröschenweg in Bergheim einen größeren Feuerwehreinsatz aus. © Feuerwehr Bergheim Wie die Polizei berichtet, wurde die Feuerwehr gegen kurz nach 20.30 Uhr in den Bergheimer Stadtteil Quadrath-Ichendorf gerufen. Dort war in einem Keller am Dornröschenweg durch einen Akku ein Brand ausgebrochen, dessen Rauch sich bereits bis hoch zur Eingangstüre zog. Glück im Unglück: Der Eigentümer war bereits draußen und bestätigte, dass sich niemand mehr im Haus befindet. Wie sich wenig später herausstellte, hatte der Akku bereits umliegende Möbel in Mitleidenschaft gezogen - es wurde richtig brenzlig. Kellerbrand durch Akku: Schadenshöhe noch unklar Wie sehr das Haus in Mitleidenschaft gezogen wurde und warum der Akku Feuer fing, ist noch unklar. © Feuerwehr Bergheim Ein Teil der Feuerwehrleute kämpfte sich durch den Qualm im Keller und bekam die Flammen rasch in den Griff. Der zweite kümmerte sich um die Nachlöscharbeiten. Insgesamt 40 Feuerwehrleute aus Bergheim waren am Mittwochabend im Einsatz und konnten diesen gegen 22 Uhr beenden. Wie hoch der Schaden ist oder warum der Akku plötzlich Feuer fing, ist aktuell noch unklar.

