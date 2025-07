Auf offener Straße: Polizei warnt vor neuer Raub-Masche

Mönchengladbach - In den letzten Tagen häuften sich in Mönchengladbach Fälle, bei denen Passanten auf offener Straße überfallen wurden - und das mit einer besonders dreisten Masche.

Wer sich auf das Gespräch einlässt und näher ans Auto tritt, wird blitzschnell zum Opfer. In dem Moment, in dem die Betroffenen etwas entgegennehmen wollen oder durch das Fenster greifen, schnappen die Täter zu und verschwinden samt Beute.

Die Räuber haben es hauptsächlich auf ältere Menschen und deren Schmuck abgesehen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Insgesamt wurden der Polizei in den vergangenen Tagen mehrere solcher Fälle gemeldet. So wurde einer 56-jährigen Frau an einer Bushaltestelle in der Gutenbergstraße in Mönchengladbach die Kette samt Ringen vom Körper gerissen.

Eine 72-Jährige verlor an der Odenkirchener Straße ihren Armreif und ein 75-jähriger Mann wurde an der Aachener Straße überrumpelt und vermisst seitdem seine hochwertige Armbanduhr.

Nach ersten Zeugenaussagen handelt es sich bei den Verdächtigen meist um zwei bis drei Personen zwischen 35 und 50 Jahren. Die Männer sollen Bärte tragen, die Frauen oft Kopftücher. In manchen Fällen sprachen sie akzentfreies Deutsch, in anderen mit starkem Akzent. Ein Opfer wurde sogar auf Türkisch angesprochen und es wird angenommen, dass es sich um Täter aus dem südosteuropäischen Raum handeln könnte.

Die Kriminalpolizei vermutet, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht und bittet Zeugen oder Personen, die selbst betroffen sind, sich unter der Nummer 02161/290 zu melden.