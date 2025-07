Störung durch Sabotage auf wichtiger Bahn-Strecke in NRW: Bekennerschreiben aufgetaucht

Aktuell ist der Bahnverkehr zwischen Düsseldorf und Duisburg gestört, wie die DB mitteilt. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Ein "Kommando Angry Birds" reklamiert darin die Tat. "Vieles würde unendlich viel besser gehen ohne das industrielle System", heißt es in dem Schreiben. Deswegen habe die Gruppe "eine Störung verursacht".

Ein Düsseldorfer Polizeisprecher bestätigte, dass den Behörden das Schreiben auch vorliege. Die Echtheit müsse jetzt überprüft werden. Häufig gebe es in solchen Fällen auch Trittbrettfahrer.

Am frühen Morgen hatte zunächst ein defektes Stellwerk für massive Störungen gesorgt. Dann die Wende am Nachmittag: In einem Kabeltunnel an der Bahnstrecke brannte es - die Polizei vermutete einen Sabotageakt.

Auch der Staatsschutz leitete Ermittlungen "in alle Richtungen" ein.

Die Strecke zwischen Duisburg und Düsseldorf bleibt derweil voraussichtlich noch bis Freitagmittag gesperrt. Sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr kommt es laut Deutscher Bahn zu Haltausfällen, Umleitungen und teils deutlichen Verspätungen.