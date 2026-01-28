Heftige Explosion in Wohnhaus, Bewohner in Lebensgefahr
Von Florentine Dame
Bochum - Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Bochum ist ein Bewohner lebensgefährlich verletzt worden. Er kam in eine Klinik, wie die Feuerwehr mitteilte.
Durch die Wucht der Explosion am frühen Abend seien die Fensterscheiben an der Rückseite des Hauses meterweit herausgeschleudert worden.
Zahlreiche Anrufer hatten der Leitstelle um 17.26 Uhr eine Explosion in dem Haus gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der lebensgefährlich verletzte Bewohner bereits eigenständig ins Freie gerettet.
Im Kellergeschoss sei in der Folge ein kleines Feuer ausgebrochen, das die Einsatzkräfte aber schnell gelöscht hätten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.
Einen zunächst vermissten Hund habe man lebend aus dem Haus retten können. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.
Das Nachbarhaus steht noch
Am Abend prüften Baustatiker des Technischen Hilfswerks (THW) sowie ein weiterer Statiker des Bauordnungsamtes, ob die Statik des Gebäudes und die des Nachbarhauses beeinträchtigt worden sind. Die Untersuchung der Fachleute ergab, dass das Einfamilienhaus aufgrund massiver Schäden unbewohnbar ist - in einigen Bereichen besteht Einsturzgefahr.
Auch das Nachbarhaus wurde durch die Explosion beschädigt, gilt aber weiterhin als standsicher - die Bewohner durften in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Bereich um das einsturzgefährdete Einfamilienhaus wurde von der Feuerwehr abgesperrt.
