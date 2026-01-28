Sieben Autos ramponiert: Teenager rasen mit geklautem Wagen durch Stau

Duisburg/Hilden - Mit einem geklauten Auto sollen mehrere Jugendliche so rücksichtslos durch eine Rettungsgasse auf der Autobahn 3 bei Hilden geprescht sein, dass sie sieben Autos beschädigten, bevor sie selbst nicht mehr weiterfahren konnten.

Die Polizei stoppte die Flucht nach einer rasanten Fahrt durch die Rettungsgasse auf der A3 bei Hilden. (Symbolfoto) © Felix Hörhager / dpa

Am Steuer soll ein 16-Jähriger gesessen haben, der keinen Führerschein hat, wie die Polizei mitteilte.

Weil die Beamten auch davon ausgehen, dass er in den Diebstahl des Autos in der Nacht zuvor aus einer Werkstatt verwickelt war, kam er in Untersuchungshaft.

Im Auto sollen sich zudem zwei 17-Jährige sowie eine 15-Jährige befunden haben. Die Ermittlungen gegen sie dauern ebenfalls an.

Unklar ist bislang, wer genau in der Nacht zu Montag an dem Autodiebstahl beteiligt war.

Zwei Unbekannte waren einem Zeugen zufolge in eine Werkstatt in Duisburg eingebrochen und dann mit quietschenden Reifen davongefahren.