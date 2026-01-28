Kommt es jetzt ganz dicke für Sparkasse in Gelsenkirchen? Anwalt wirft Bank Mängel vor

Gelsenkirchen - Rund vier Wochen nach dem Millionen-Coup in einer Gelsenkirchener Sparkasse erhebt der Geschädigten-Anwalt Daniel Kuhlmann scharfe Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen.

Rechtsanwalt Daniel Kuhlmann spricht auf der Infoveranstaltung für Geschädigte des spektakulären Einbruchs in eine Filiale der Gelsenkirchener Sparkasse. © Christoph Reichwein/dpa

Ein renommierter Sachverständiger für Sicherungssysteme in Banken komme zu dem Schluss, dass der Einbruch mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" hätte verhindert werden können, wenn die Bank Schutzvorkehrungen auf dem Stand der Technik gehabt hätte, sagte Kuhlmann.

Stand der Technik seien laut dem Sachverständigen etwa Bewegungsmelder für den Tresorraum und ein sogenannter Wandschutz. Letzteres sei eine netzartige Innenauskleidung des Tresorraums, die beim Durchbohren sofort Alarm schlage. Alternativ oder zusätzlich seien auch stündliche Patrouillengänge rund um den Tresorraum möglich, so Kuhlmann.

Die Sparkasse hatte bisher Kritik zurückgewiesen. Die Filiale mit dem Schließfachraum sei "nach dem anerkannten Stand der Technik gesichert", hatte sie betont.

Zu den konkreten Vorwürfen nahm die Bank zunächst keine Stellung. Die Bank äußere sich "grundsätzlich zu anwaltlichen Äußerungen nicht", antwortete die Sparkasse laut "Stern" auf eine ähnliche Nachfrage.