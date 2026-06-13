In der Nähe der Bühne: Mann versprüht Pfefferspray auf Musikevent, 27 Menschen verletzt

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Bei einem Musikevent in Elsdorf hat am Wochenende ein Mann randaliert und plötzlich Pfefferspray in der feiernde Menge versprüht.

Von Josefine Kaukemüller

Elsdorf - Auf einer Open-Air-Party hat ein Mann in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) Pfefferspray in eine Menschenmenge gesprüht. Fast 30 Personen wurden dadurch leicht verletzt.

Die Polizei konnte den Übeltäter festnehmen, die Veranstaltung wurde im Anschluss fortgesetzt. (Symbolfoto)
Die Polizei konnte den Übeltäter festnehmen, die Veranstaltung wurde im Anschluss fortgesetzt. (Symbolfoto)  © Christophe Gateau/dpa

Nach aktuellem Kenntnisstand seien sechs von 27 betroffenen Personen ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit.

Der Tatverdächtige habe am späten Freitagabend bei dem Musikevent in Bühnennähe das Reizgas versprüht. 

Der Mann wurde einem Polizeisprecher zufolge in Gewahrsam genommen, Hintergründe zu dem Vorfall und weitere Einzelheiten nannte er zunächst nicht.

Besondere Einsatzorte: Hier sind in diesem Sommer deutsche Polizisten unterwegs
Nordrhein-Westfalen Besondere Einsatzorte: Hier sind in diesem Sommer deutsche Polizisten unterwegs

Die Verletzten klagten den Angaben nach über Atembeschwerden, Hustenreiz und brennende Augen.

Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften rückte an. Die Veranstaltung wurde dem Sprecher zufolge im Anschluss fortgesetzt.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa

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