In der Nähe der Bühne: Mann versprüht Pfefferspray auf Musikevent, 27 Menschen verletzt

Elsdorf - Auf einer Open-Air-Party hat ein Mann in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) Pfefferspray in eine Menschenmenge gesprüht. Fast 30 Personen wurden dadurch leicht verletzt.

Die Polizei konnte den Übeltäter festnehmen, die Veranstaltung wurde im Anschluss fortgesetzt. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Nach aktuellem Kenntnisstand seien sechs von 27 betroffenen Personen ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit.

Der Tatverdächtige habe am späten Freitagabend bei dem Musikevent in Bühnennähe das Reizgas versprüht.

Der Mann wurde einem Polizeisprecher zufolge in Gewahrsam genommen, Hintergründe zu dem Vorfall und weitere Einzelheiten nannte er zunächst nicht.

Die Verletzten klagten den Angaben nach über Atembeschwerden, Hustenreiz und brennende Augen.