Insekten-Alarm in Bonn: Schwimmbad muss teilweise gesperrt werden

Bonn - Auch in Bonn geht der Eichenprozessionsspinner um - mit Folgen für das Ennertbad im Ortsteil Pützchen. Das muss teilweise gesperrt werden.

Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners können zu allergischen Reaktionen bei Mensch und Tier führen. Die Stadt Bonn warnt daher. (Symbolbild) © Bildmontage: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa, Soeren Stache/dpa

Betroffen sind derzeit große Teile der Liegewiese, das Planschbecken sowie der Spielplatz, wie die Stadt Bonn am Mittwoch mitteilte.

Um den Befall schnellstmöglich zu beseitigen, wurde bereits eine Fachfirma mit der Entfernung der Nester beauftragt. "Bis zum Abschluss der Maßnahmen werden alle Besuchenden gebeten, die abgesperrten Bereiche nicht zu betreten und die entsprechenden Hinweise vor Ort zu beachten", betont die Stadt.

Wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, ist noch unklar. Die Stadt will darüber informieren, sobald die betroffenen Stellen wieder uneingeschränkt genutzt werden können.

Der Eichenprozessionsspinner ist für Menschen und Tiere gefährlich, da seine Brennhaare eine allergische Reaktion auslösen können.