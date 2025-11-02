Jede Menge Stau im November dank zahlreicher Baustellen: Wo es besonders stockt

Köln - Im staureichen November müssen Pendler, Berufskraftfahrer und Reisende nach Einschätzung des ADAC in diesem Jahr mit noch mehr stockendem oder stehendem Verkehr rechnen.

Stau-Schwerpunkte in NRW bleiben unter anderem der Großraum Köln (A1, A3, A4) und der Abschnitt der A3 zwischen Köln und Oberhausen. © Oliver Berg/dpa

Aktuell gebe es knapp 740 Baustellen auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen, sagte ein ADAC-Sprecher. Das seien 55 mehr als im November 2024. Etwa 60 Prozent aller bundesweiten Autobahnbaustellen liegen damit gegenwärtig in NRW.

Stau-Schwerpunkte bleiben der Großraum Köln (A1, A3, A4), der Abschnitt der A3 zwischen Köln und Oberhausen, der Bereich Duisburg/Oberhausen rund um das Autobahnkreuz Kaiserberg (A3, A40, A59) und die A40 zwischen Duisburg und Essen.

Deutlich mehr Zeit müssten Autofahrer aktuell wegen Bauarbeiten auch auf der A57 zwischen Kamp-Lintfort und Meerbusch einplanen. Auf dem Abschnitt habe es im Oktober häufig die längsten Staus des Tages gegeben.

"Seit Mitte Oktober ist zudem die A59 zwischen Düsseldorf und Leverkusen für mehrere Monate voll gesperrt, weshalb der Pendelverkehr die parallel verlaufenden Ausweichstrecken A3 und A57 zusätzlich belastet", erklärte der ADAC-Sprecher.

Er verwies auch darauf, dass Mitte November außerdem der Kölner Hauptbahnhof für den Zugverkehr zehn Tage lang gesperrt werde. Deshalb sei zu erwarten, dass einige Bahnpendler auf das Auto umsteigen.